BMW in Nördlingen angefahren: Unbekannter verursacht 2500 Euro Schaden

Ein BMW wurde in Nördlingen beschädigt. Die Tat ereignete sich vermutlich beim rückwärts Ausparken.

Ein Auto ist am Montag zwischen 10.55 Uhr und 11.35 Uhr auf dem Parkplatz in der Deininger Straße angefahren worden. Die bislang unbekannte Person stieß mit ihrem Fahrzeug, laut Polizeibericht vermutlich beim rückwärts Ausparken, gegen die hintere Stoßstange des grauen BMW. Dadurch verursachte die Person einen Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro und flüchtete anschließend. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu dem Unfallverursacher und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)