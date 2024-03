Bmw übersehen – 10.000 Euro Schaden bei Unfall in Nördlingen

Eine Autofahrerin übersieht ein anderes Auto, beide kollidieren. Der Schaden ist hoch.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstag kurz nach 15 Uhr im Einmündungsbereich der Nürnberger Straße und An den Langenwiesen in Nördlingen ereignet. Eine 32-Jährige war laut Polizeibericht in die Straße eingebogen und soll hierbei die Vorfahrt eines Bmw übersehen haben, wie die Polizei berichtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (AZ)