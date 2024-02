Bremse mit Gaspedal verwechselt und in Deininger Tor gefahren

Eine 78-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto. Sie stößt gegen ein anderes Auto und prallte gegen das Mauerwerk des Deininger Tors.

Weil eine Frau das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, hat sich am Dienstagabend ein Unfall am Deininger Tor in Nördlingen ereignet. Durch die Verwechslung verlor sie nach Angaben der Polizei die Kontrolle über den Pkw, prallte gegen das Mauerwerk und anschließend gegen ein entgegenkommendes Auto. Personen wurden bei dem Unfall zum Glück nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7500 Euro. (AZ)