Brennendes Sofa und Körperverletzungen am BigBikeMeet angezeigt

Die Polizei meldet mehrere Schlägereien unter Männern, die sich zudem den Anordnungen der Security widersetzen. Sie waren erheblich alkoholisiert.

Während einer Großveranstaltung auf dem Flugplatzgelände in Nördlingen ist es am Wochenende zu mehreren Straftaten gekommen. In den Nächten kam es zu Streitigkeiten, die letztendlich in handfesten Auseinandersetzungen endeten. Alle Beteiligte waren deutlich alkoholisiert. Schwerer verletzt wurde niemand.

Allerdings widersetzten sich mehrere Gäste den Anordnungen der Security. Wie die Polizei berichtet, wurden die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von den Gästen körperlich angegangen und beleidigt. Einer wurde sogar gebissen. Auch diese Gäste waren betrunken.

19-Jähriger zündet Sofa auf dem Campinggelände an

Außerdem zündete ein 19-Jähriger auf dem BigBikeMeet ein Sofa auf dem Campinggelände an. Da der junge Mann einen Brandbeschleuniger verwendete, brannte das Sofa innerhalb kürzester Zeit lichterloh. Die Schadenshöhe beträgt mehrere hundert Euro.

Zwei weitere Körperverletzungen trugen sich Freitagnacht zu. Gegen 21.30 Uhr kam es zwischen einem 17-Jährigen und einem bislang unbekannten männlichen Täter zunächst zu einem verbalen Streit. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dann zu, woraufhin der 17-Jährige zu Boden fiel. Weiterhin soll er ihn nach Angaben der Polizei gewürgt haben. Der junge Mann wurde leicht verletzt. Zu dem unbekannten Täter konnte der Geschädigte lediglich angeben, dass dieser eine graue Hose und ein schwarzes T-Shirt trug.

Nach Mitternacht kam es dann zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19- und einem 18-Jährigen. Dabei soll der 19-Jährige den Jüngeren geschlagen haben. Dieser trug ein Hämatom am linken Auge davon. Der genaue Sachverhalt muss noch ermittelt werden. (AZ)