Nördlingen

vor 19 Min.

In der Nördlinger Altstadt gibt es bald ein neues Café

Plus Es tut sich etwas in den Räumen einer ehemaligen Bäckerfiliale in Nördlingen: Schon im Frühjahr soll das Café Momenti eröffnen. Was die Gäste dort erwartet.

Von Verena Mörzl

Wo lange Zeit Semmeln, Brezen und Brot über die Theke gereicht wurden, sind die gläsernen Ladentüren mit Papier verhangen. Nur an einer Stelle hat jemand ein großes Schlüsselloch ausgeschnitten, dahinter ist das Konterfei eines Mannes mit Hornbrille zu sehen, der die Handflächen zusammenhält und sagt: "Lasst euch überraschen! Bald ist es so weit!" In der Schrannenstraße in Nördlingen soll zwischen dem Herrenausstatter Lettenbauer und der Buchhandlung Osiander italienisch angehauchtes Leben einziehen. Der Geschäftsführer verrät vor der Eröffnung erste Details über das neue Konzept.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen