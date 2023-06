Nördlingen

vor 17 Min.

Demolierter Gartenzaun: Polizei Nördlingen sucht nach Hinweisen

Artikel anhören Shape

An einem Gartenzaun in Nördlingen richten Unbekannte einen Schaden an. Deshalb ermittelt nun die Polizei.

In Nördlingen haben ein Unbekannter oder mehrere Unbekannte am Wochenende einen Gartenzaun in der Nürnberger Straße beschädigt. Angaben der Polizei zufolge drückten sie den Zaun so ein, dass einzelne Latten wegbrachen. Der Schaden entstand in der Zeit zwischen Samstag, um 13 Uhr, und Sonntag, um 18.50 Uhr, und beträgt in etwa 300 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zum Geschehen und nimmt sie unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Themen folgen