Diebstahl aus Autos: Unbekannter schlägt Scheibe mit Stein ein

Aus mehreren Autos ist am Wochenende in Nördlingen gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwischen Freitag, 20 Uhr, und Montag, 9 Uhr, aus zwei geparkten Autos gestohlen, wie die Polizei berichtet. Der rote Mercedes parkte zur Tatzeit in der Neubaugasse, beim anderen Wagen handle es sich um einen grauen Skoda, der Am Obstmarkt parkte. In beiden Fällen benutzte die unbekannte Person einen Stein, um die Seitenscheibe einzuschlagen.

In einem Fall erlangte der Täter oder die Täterin laut Polizeibericht eine Geldbörse mit Bargeld und Geldkarten. In beiden Fällen entstanden an den Pkw jeweils Sachschäden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen dringend um Hinweise zu den Taten und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. Die Polizei warnt außerdem davor, Wertgegenstände offen sichtbar im Pkw liegenzulassen. (AZ)

