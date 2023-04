Diese Bürger bekamen die Ehrennadel der Stadt Nördlingen

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner sagt, ohne Ehrenamt gebe es nur Stillstand. Ausdrücklich lobt er das Engagement der geehrten Bürgerinnen und Bürger.

Zahlreiche Nördlingerinnen und Nördlinger sind in der Alten Schranne für ihr ehrenamtliches Engagement mit einer Urkunde und der Ehrennadel der Stadt ausgezeichnet worden. Eine junge Saxofon-Formation der Nördlinger Stadt- und Knabenkapelle spielte. Die Bedeutung, die Oberbürgermeister David Wittner der Veranstaltung beimaß, wurde auch durch die Anwesenheit der beiden Bürgermeisterinnen Rita Ortler und Gudrun Gebert-Löfflad, Mitgliedern des Stadtrates sowie der Amtsleiterinnen und Amtsleiter der Stadtverwaltung unterstrichen. Seit 2009 gibt es die Auszeichnung der Stadt für Menschen, die länger als 15 Jahre ehrenamtlich tätig waren oder sind.

Insgesamt 344 Frauen und Männer wurden seither mit Ehrennadeln ausgezeichnet. In seiner Festrede lobte der Oberbürgermeister die Geehrten, angelehnt an ein Zitat des Athener Staatsmannes Perikles: "Sie erneuern mit Ihrem freiwilligen Engagement Tag für Tag die sozialen Bindekräfte. Sie schaffen eine Atmosphäre der Solidarität, der Zugehörigkeit und des gegenseitigen Vertrauens. Sie alle gehören zu den Leistungsträgern unserer Gesellschaft und unserer Stadt." Und er bezeichnete die Ehrenamtlichen als die Seele der Stadt, die immer wieder darauf hinweisen würden, dass nicht Ellenbogen, sondern Herz und Verstand wichtig sein sollten.

David Wittner: Ohne Ehrenamtliche gäbe es Stillstand

Wittner forderte die Gesellschaft und die Mitbürger auf, vor diesen unentgeltlichen Bemühungen den Hut zu ziehen und sich dankbar dafür zu zeigen, dass es noch so viel Bürgersinn gebe – gerade in einer Gesellschaft, in der es Tendenzen gebe, sich mehr und mehr ins Private zurückzuziehen, keine Verantwortung für die Allgemeinheit übernehmen zu wollen und sich stattdessen auf den Staat und das öffentliche Gemeinwesen zu verlassen. Denn Tatsache sei, so der Oberbürgermeister: "Wenn alle Ehrenamtlichen sich morgen die Freiheit nehmen würden, nicht mehr unentgeltlich in Vereinen und Initiativen mitzumachen, könnte der Staat so viele Gesetze machen wie er mag, dann würde Stillstand einkehren an vielen Ecken – beim Sport, in der Kultur, im Sozialen, ja auch in der ehrenamtlichen Politik. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Ehrenamtliche sind natürliche und verlässliche Partner, die alle dasselbe Ziel verbindet – eine lebenswerte, attraktive, bunte Heimat zu erhalten und zu fördern."

Der Oberbürgermeister bedankte sich bei jeder und jedem Einzelnen für die Leistungen und benannte die jeweiligen Meriten auch explizit. Denn sie seien ein Leuchtturm, der weit hinausstrahle in die bürgerliche Gemeinschaft, sie erhalte und Signale aussende. Signale der Menschlichkeit, der Solidarität und der dringend notwendigen Empathie mit den Mitmenschen. "Was würde alles fehlen", so der OB, "Sportübungsleiter, Besuchsdienste, Feuerwehrleute, Sprachlehrer für Flüchtlinge, Nachbarschaftshilfen, Musikgruppen, Hospiz- und Palliativdienste, Seniorenarbeit … ich könnte diese Aufzählung nahezu unbegrenzt verlängern. Ganz einfach: Ohne Sie wäre die Gesellschaft aufgeschmissen!"

Die Geehrten: Jörg Ackermann, Johann Straßner, Maria Michler, Susanne Eckhardt, Corinna Christ, Sebastian Moll, Hannelore Pommer, Matthias Tegeler, Gertraud Bauer, Friedrich Strauß, Uwe Banke, Claudia Starz, Ingrid Woerlen, Elfriede Engler-Erdlen, Christoph Dobel, Kathrin Wagner, Petra Bruckmeier, Petra Glaser, Jutta Schleicher, Rita Schwarz, Jessica Thum-Steinhöfer, Elisabeth Steinmeyer, Ursula Bokisch, Edeltraud Pilz, Ilona Kott, Anietta Thum, Brigitte Grün, Edith Schaller, Heinz Hubel, Albert Strauß, Dieter Schabert, Thomas Schreiber, Harald Jauernig, Lothar Behnke, Gerhard Hänlein, Gerd Vogelgsang, Marianne Thum, Hermann Häfele, Hans Höhn, Marion Kurz, Uschi Rothgang und Cornelia Panitz.

