Nördlingen

06:20 Uhr

Diese Projekte streicht Nördlingen von der Investitionsliste

Plus Mehrere Projekte sollen der Stadt Nördlingen im Haushalt zwei Millionen Euro sparen. Es geht um den Verkehr, Kinder und eine besondere Attraktion für den Winter.

Von Bernd Schied

Die Stadtkämmerei hat am Dienstag in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses (HFA) des Nördlinger Stadtrates ein um rund zwei Millionen Euro geringeres Investitionsprogramm für 2024 vorgelegt, das jetzt 30 Millionen Euro umfasst. Schon am Montag waren Abstriche im Gespräch. Was nun fehlt.

Nicht mehr enthalten ist die Sanierung der Asphaltschicht auf einem Teilstück des Inneren Rings, wofür 620.000 Euro veranschlagt waren. Erheblich reduziert wurden die Zuschüsse der Stadt für Investitionen bei Kindertagesstätten. Dafür steht nur eine statt zwei Millionen Euro zur Verfügung. Keine Mehrheit fand sich für eine Kunsteisfläche auf dem Marktplatz, die als Attraktion in den Wintermonaten dienen sollte.

