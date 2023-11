Nördlingen

vor 32 Min.

Dramatisches Ensemble: Ein Kunstwerk für die Horrorladen-Bühne

Plus Warum der Nördlinger Künstler Wolfgang Balzer die Arbeit mit dem Dramatischen Ensemble schätzt, das demnächst "Der kleine Horrorladen" aufführt.

Von Michael Eßmann Artikel anhören Shape

Seine Werke sind in der Stadt nicht zu übersehen, egal ob auf Bussen, Liegestühlen oder T-Shirts. Wolfgang Balzers Bilder haben in Nördlingen mittlerweile Kultstatus erreicht. Da scheint es doch nur folgerichtig, wenn er auch die Bühnengestaltung für das Kult-Musical „Der kleine Horrorladen“ übernimmt, das das Dramatische Ensemble (DE) Nördlingen in diesem November auf die Bühne des Stadtsaals Klösterle bringt.

Der kleine Horrorladen ist eigentlich ein schlecht gehender Blumenladen, der dem glücklosen Mr. Mushnik gehört und in einem tristen Vorort liegt. In dieser Umgebung versuchen die beiden Angestellten des Blumenladens, der schüchterne Seymour und die etwas unbedarfte Audrey, ihr kleines persönliches Glück zu finden. Genau das scheinen sie mithilfe der fleischfressenden Pflanze „Audrey II“ auch tatsächlich zu schaffen. Aber der Weg aus der Gosse fordert seine Opfer.

