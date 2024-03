Dreister Diebstahl: Frauen laden Pflanzen vor dem Geschäft ins Auto

Zwei Frauen nehmen Gestecke und Pflanzen mit, die vor einem Baumarkt stehen und zahlen nicht. Doch eine Passantin passt auf.

Bei einem Baumarkt in der Hofer Straße sind am Donnerstag gegen 18.45 Uhr zwei Frauen dabei beobachtet worden, wie sie diverse Gestecke und Pflanzen, die vor dem Eingang ausgestellt waren, in einen Pkw luden. Die Waren im Wert von 100 Euro bezahlten die beiden nach Angaben der Polizei allerdings nicht. Eine aufmerksame Kundin notierte sich das Kennzeichen des Autos. Eine der beiden Frauen konnte bereits ermittelt werden. Die Polizei bittet um weitere Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)