Nördlingen/Dürrenzimmern

18:00 Uhr

Baumaterial aus dem Ries für das Ahrtal

Mitglieder des Dorf- und Kameradschaftsvereins Dürrenzimmern beladen den Lkw in Nördlingen mit Baustoffen und einer Palette Kartoffeln.

Plus Der Dorf- und Kameradschaftsverein Dürrenzimmern liefert mit mehreren Sattelschleppern vor allem Baumaterial ins Ahrtal. Eine Spendenaktion läuft noch.

Von Matthias Link

Der Freitagvormittag ist kühl, in der Lagerhalle der Spedition Metzger im Industriegebiet Steinerner Mann stehen zahlreiche Paletten mit Baustoffen sowie eine Palette mit Bier von einer Rieser Brauerei und 2,2 Tonnen Kartoffeln von heimischen Kartoffelbauern. Bei der Spendenaktion des Dorf- und Kameradschaftsvereins Dürrenzimmern für die Flutopfer im Ahrtal ist eine große Menge an Sachspenden zusammengekommen. Die Vereinsmitglieder, alle tragen bedruckte Ahrtal-Hilfe-T-Shirts, beladen geschäftig mit einem Gabelstapler und Hubwagen die Fahrzeuge: Mit zwei Sattelschleppern und zwei Lieferwagen wollen sie gegen Mittag in Richtung Ahrtal aufbrechen.

