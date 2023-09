Ein preisgekrönter Meister des Akkordeons in Sankt Emmeran

Alexandre Bytchkov, geboren in Sankt Petersburg, begeistert die Zuhörer bei einem Benefizkonzert an einem besonderen Ort - dort wo normalerweise Trauerfeiern stattfinden.

Quetschkommode, Schifferklavier: Das sind Namen für ein Instrument, das wesentlich mehr Respekt verdient, als ihm gemeinhin gezollt wird. In der Schweiz wird das von einem österreichischen Orgelbauer im Jahr 1929 erfundene Akkordeon immerhin „Handorgel“ genannt. Dies und mehr erfuhr das Publikum beim ersten Benefizkonzert für die Orgel in der Nördlinger Friedhofskirche St. Emmeram von einem, der es wissen muss: Alexandre Bytchkov.

Erste Bravo-Rufe wurden laut, nachdem der glühende Missionar und preisgekrönte Meister seines Instruments vom gedruckten Programm abwich und - als „Überraschung“ angekündigt - einen Tango zelebrierte, der sich schon nach wenigen Takten als virtuoses Arrangement von Reinhard Meys „Über den Wolken“ entpuppte.

Alexandre Bytchov ist Dozent in Mainz

Doch von vorne: Wer sich bei einsetzender Dämmerung auf den von altehrwürdigen Bäumen umsäumten Weg auf den Emmeramsberg machte, erlebte einen faszinierenden und gleichzeitig lockeren Abend auf höchstem künstlerischen Niveau. Alexandre Bytchkov, geboren in St. Petersburg und seit rund 30 Jahren mit seiner Familie in Mainz, dort Dozent am Peter-Cornelius-Konservatorium und mehrfacher deutscher Akkordeonmeister, zog sein Publikum von der ersten Sekunde an in den Bann. Als Verneigung vor der klassischen Orgelmusik begann er mit der berühmten Toccata und Fuge in d-Moll von Johann Sebastian Bach.

Um die Pedalsoli darstellen zu können, benutzte er ein besonderes Akkordeon mit Konverterbass, mit dem sich auch komplexe Melodieverläufe im Bass spielen lassen. Egal, ob Bachs dramatische Toccata oder Schuberts sehnsuchtsvolle Schwanengesang-Serenade, die virtuose „Postkutsche“ von Yuri Peschkov, die russisch-schwermütige Romanze von Georgi Sviridov oder der berühmte „Libertango“ des Argentiniers Astor Piazolla: Bytchkov zelebrierte auch die schnellsten Passagen und Registerwechsel, dramatisches Forte und zartestes Piano mit einer Leichtigkeit und meist einem Lächeln auf den Lippen, dass einem schon vom Zuschauen warm ums Herz wurde. Gegen Ende das Programms, sozusagen im gemütlichen Teil, durften natürlich auch bekannte Gassenhauer wie „Tico Tico“ und Paganinis „Karneval in Venedig“ nicht fehlen, und bei: „Für dich solls rote Rosen regnen“ sang das Publikum teilweise sogar lautstark mit.

Sankt Emmeran als Konzertort geeignet

Das Publikum erlebte einen begeisternden Konzertabend, in dem Bytchkov scheinbar vergessen ließ, dass an dem Ort, von dem aus er spielte, normalerweise ein Sarg oder eine Urne steht. Jedoch spiegelte seine Musik genau das, woran Menschen erinnert werden, wenn sie sich in Trauer um einen Menschen versammeln: an Freudiges und Schweres, an Momente der Sehnsucht und Hoffnung, der Ausgelassenheit und der Stille. Die Friedhofskirche St. Emmeram bewies, dass sie nicht nur von ihrer Akustik her als Konzertort mehr als geeignet ist, sondern dass die besondere Atmosphäre des Raums, unterstützt durch eine bezaubernde abendliche Beleuchtung der bunten Kirchenfenster von außen, eine wohltuende familiäre Atmosphäre zwischen Künstler und Publikum schaffen kann. Man darf gespannt sein auf das nächste Konzert dort. (AZ)