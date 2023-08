Eine Oldtimerrallye rollt durch das Ries

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass die "Rudolf Diesel Rallye Historic" im Ries stattgefunden hat. Los geht es am Samstag auf der Nördlinger Kaiserwiese.

47 Oldtimer der Baujahre 1959 bis 2000 gehen am Samstag, 2. September, auf der Nördlinger Kaiserwiese an den Start der "Rudolf-Diesel-Rallye Historic". Die vom Augsburger Automobilsportclub und ADAC organisierte Fahrt nutzt teilweise dieselben Strecken wie ihr historisches Vorbild – mit zeitgemäßen Modifikationen: Bei der Diesel-Rallye 1971 gewann Walter Röhrl im Ford Capri RS die Bestzeit-Schotterprüfung von Niederaltheim nach Bollstadt und am Ende auch die Gesamtwertung. Heuer befahren die Oldies auf Asphalt eine Gleichmäßigkeitsprüfung mit elf Sollzeiten rund um Bollstadt, gestartet wird ab 11:01 Uhr in der Ortsmitte.

Los geht es um 7.30 Uhr in Nördlingen

Ab 7:30 Uhr können die Oldtimer auf der Kaiserwiese in Ruhe begutachtet werden, ab 9:31 Uhr geht dort das erste Fahrzeug direkt in die erste Prüfung mit sieben Lichtschranken auf Sollzeit. Nach einer 250 Kilometer langen Runde im und rund um das Ries treffen die Fahrzeuge ab 16:35 Uhr im Ziel auf der Nördlinger Kaiserwiese ein.

Roland und Vera Wittmann bringen mit ihrer Alfa Romeo Giulietta Sprint von 1959 nicht nur das älteste Fahrzeug an den Start, sondern gelten neben Thomas und Heidrun Townson (Porsche 914) und Eberhard Blumenstock (Jaguar E-Type) als Favoriten auf den Gesamtsieg. Auch Alex Hagenbuchner, dreifacher Ries-Rallye-Sieger, tritt mit seinem Volvo PV 544 Sport an. Mit Joachim Nießlein aus Nördlingen und seinem Triumph Spitfire sowie dessen Söhnen Christoph (Volvo P2200) und Dominik (BMW Touring 2000) sind auch drei Lokalmatadoren am Start.

Organisator: "Das Ries ist ideal für eine Historic-Rallye"

"Wir können unseren Teilnehmern eine schöne und abwechslungsreiche Rallye bieten", freut sich der Rallyeleiter Klaus Leinfelder aus Baldingen. "Das Ries ist mit seiner Topografie und seiner oldtimerfreundlichen Bevölkerung ideal für eine Historic-Rallye." Ohne die Unterstützung der Gemeinden, Feuerwehren, der Stadt Nördlingen und des Rieser Automobilclubs sei die Rallye nicht möglich. Dem Gedanken des Klimaschutzes wird durch die Kompensation des verursachten CO₂-Ausstoßes Rechnung getragen. (AZ)