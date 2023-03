Eine telefonische Zeugenaussage bringt Klarheit: Wer schlug als Erstes in Nördlingen zu?

Plus Vor dem Nördlinger Amtsgericht geht es um einen Fall von Körperverletzung. Eigentlich war die Tat schon geklärt gewesen, doch dann kommt es doch zum Prozess.

"Die Hälfte seines Lebens wartet ein Jurist vergebens" lautet eine in der betroffenen Branche verbreitete, Resignation ausdrückende Weisheit. Sie bewahrheitete sich vor einigen Tagen beim Jugendschöffengericht in Nördlingen, und zwar nicht nur für "einen" Juristen, sondern für deren vier: für den Vorsitzenden Richter Gerhard Schamann, für die Anklagevertreterin, Staatsanwältin Anna-Lena Pilsel, die Verteidigerin, Rechtsanwältin Elisabeth Hößler von der Kanzlei Zengerle, Dillingen, und die Vertreterin des Nebenklägers, Rechtsanwältin Bettina Anselstetter von der Nördlinger Kanzlei Kremnitz. Außerdem warteten vergebens eine Jugendschöffin und ein Jugendschöffe, die Protokollführerin, die Vertreterin der Jugendgerichtshilfe, eine Vertreterin des Landratsamtes Donau-Ries, der Angeklagte, die Öffentlichkeit und im weiteren Verlauf der Nebenkläger.

Worauf wartete diese illustre Gesellschaft? Auf Zeugen. Es ging auf der Grundlage einer Anklage vom Juli 2021 um eine tätliche Auseinandersetzung in einem Nördlinger Club, beziehungsweise in dessen Außenbereich. Die Parteien hatten im Vorfeld bereits einen "Täter-Opfer-Ausgleich" vereinbart, mit dem sich der Angeklagte gesamtschuldnerisch mit seinem Cousin zur Zahlung von 1500 Euro Schmerzensgeld verpflichtet hatte. Deshalb war ein für 2022 vorgesehener Verhandlungstermin abgesetzt worden. Nachträglich war aber streitig geworden, ob der Angeklagte den Streit mit dem Nebenkläger angefangen hatte oder umgekehrt.

Prozess in Nördlingen: Zahlreiche Zeugen wurden geladen

Das Amtsgericht hatte keine Kosten und Mühen gescheut und – zum Teil auf Antrag der Verteidigung –, den Cousin und den Bruder des Angeklagten, die Begleiterin und einen Freund des Nebenklägers sowie zehn weitere Zeugen geladen, von denen allerdings nur zwei rechtzeitig den Weg zum Tändelmarkt fanden. Einer davon war ein Mitglied des Security-Teams. Er war nicht am Kerngeschehen beteiligt, tendierte aber mehr oder weniger zur Version der Anklage, während der weitere Zeuge den Angeklagten zu entlasten suchte. Anschließend warteten Gericht und Öffentlichkeit auf die nächsten Zeugen, und es trat eine längere Unterbrechung ein.

Was den Knoten zum Platzen brachte, war die Aussage eines Security-Mannes, der gar nicht im Gerichtssaal auftrat. Das Gericht erreichte ihn am Telefon und es kam heraus, dass er von seiner aktenkundigen Adresse in Augsburg nach Berlin umgezogen war und deshalb die Ladung zum Termin nicht erhalten hatte. Am Telefon bestätigte er seine polizeilich protokollierte Aussage, dass er nämlich, als er den "Täter" zu Boden gebracht hatte, von dessen Begleitern auf Unfallverletzungen hingewiesen worden sei, deretwegen er nicht zu grob mit dem Mann umgehen sollte.

Ein Jahr Jugendstrafe für den Angeklagten

Und genau das trifft auf den Angeklagten zu: Er leidet nach eigenem Bekunden heute noch an den Verletzungen am rechten Ellbogen und am linken Handgelenk, die auf einen Arbeitsunfall zurückgehen. Womit auch klar wurde, wer den Streit angefangen hatte und damit aus Sicht des Gerichts zu Recht auf der Anklagebank saß. Unter dieser Argumentation brach die Version des Angeklagten zusammen, und er verzichtete wie die übrigen Beteiligten auf die Verlesung des Polizeiprotokolls. Es erging nach mehr oder weniger übereinstimmenden Anträgen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung die Entscheidung des Jugendschöffengerichts: ein Jahr Jugendstrafe, drei Jahre Bewährungsfrist, Zahlung von weiteren 500 Euro an den Nebenkläger.

Ganz vergebens hatten die Juristen doch nicht gewartet.