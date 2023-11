Nördlingen

vor 33 Min.

Elektronisches Stellwerk für Nördlingen verzögert sich

Plus Das neue digitale Stellwerk am Nördlinger Bahnhof hätte im November in Betrieb gehen sollen. Doch die Pläne gehen nicht auf.

Von Bernd Schied Artikel anhören Shape

Das elektronische Stellwerk am Nördlinger Bahnhof lässt weiter auf sich warten. Nach Auskunft der Deutschen Bahn wird es erst im Laufe des kommenden Jahres fertiggestellt. Urspüngliche Pläne, die neue digitale Technik noch in diesem November in Betrieb zu nehmen, hätten sich aufgrund von Engpässen bei den Materiallieferungen und den Planungskapazitäten nicht realisieren lassen, so eine Bahnsprecherin auf Anfrage unserer Redaktion. Wie berichtet, ist es mit dem modernen Stellwerk möglich, die Schranken an den Bahnübergängen quasi per Mausklick zu öffnen und zu schließen. Gleiches gilt für die Bedienung der Signalanlagen rund um den Bahnhof.

Laut der Bahnsprecherin umfasst das Projekt neben dem Verzicht auf die beiden alten Stellwerke auf dem Bahnhofsgelände einen Ersatzneubau sowie den Umbau der drei Übergänge – einmal an der Nürnberger Straße (Riesbahn) sowie an den Strecken Richtung Dinkelsbühl/Dombühl und Oettingen/Gunzenhausen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen