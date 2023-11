Varta verzeichnet bestes Quartal 2023, Verluste sind dennoch hoch

Plus Die Umsätze von Varta steigen, doch die Gesamtwerte liegen noch immer unter dem Vorjahr. Trotz Einsparungen hat sich das Konzernergebnis verschlechtert.

Nachdem für Varta der August zu den stärksten Monaten gehört hat, erzielt der Batteriehersteller mit seinem dritten Quartal auch das bisher beste. Am Dienstag veröffentlichte die Aktiengesellschaft die neuen Zahlen, die Unternehmensführung zeigt sich positiv. Trotzdem liegen die Verluste im Gesamtergebnis noch immer im dreistelligen Millionenbereich.

Als Grund für die positive Entwicklung des dritten Quartals 2023 führt Varta das traditionell stärkere zweite Halbjahr, die konsequente Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen sowie die rückläufigen Material- und Energiekosten an. Die Kombination dieser Faktoren hat dem Unternehmen zwischen Juli und September den höchsten Quartalsumsatz des laufenden Jahres beschert. Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte der Umsatz um rund elf Prozent zu. Die Gesamtumsätze für das laufende Jahr liegen mit rund 550 Millionen Euro noch etwas unterhalb der Werte von 2022 mit rund 571 Millionen Euro, wie aus dem detaillierten Geschäftsbericht zu erfahren ist. Der bereinigte Gewinn vor Steuern hat sich Varta zufolge deutlich gegenüber den Vorquartalen sowie dem Vorjahresquartal verbessert: Er betrug im dritten Quartal 2023 rund 29 Millionen Euro, im Jahr zuvor war es ein Verlust von 2,5 Millionen Euro.