Erneut Türschlösser an der Reimlinger Mauer verklebt

Unbekannte Täter haben erneut in der kleinen Straße in der Nördlinger Altstadt Schlösser beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wieder haben Unbekannte an der Reimlinger Mauer Türschlösser verklebt. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten an vier Hauseingängen in der Zeit von Sonntag bis Mittwoch.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 450 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um sachdienliche Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

