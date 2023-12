Nördlingen

09:59 Uhr

Nördlingens erste Bar wird 50: "Bringst du mich in den Pilsclub rein?"

Plus Vor 50 Jahren wagen Evelyn und Claus Metzger den Versuch, eine Pilsbar zu eröffnen. Über die Pioniere des Nördlinger Nachtlebens und wie es ihnen heute geht.

Von Verena Wengert

Genau 50 Jahre liegt es zurück, dass Claus und Evelyn Metzger sich daran versuchten, in Nördlingen einen Pilsclub zu etablieren. Damals lief Suzi Quatro mit Daytona Demon auf den deutschen Plattenspielern. Die Mode war bunt und die Haare wurden lang getragen. Am Donnerstag, 21. Dezember, wird mit einer Geburtstagsparty auf all die Jahre angestoßen. Denn dass sich die Kultkneipe bis heute hält, hat sich zu Beginn nicht sofort so angedeutet. Mt einem kleinen Trick klappte es aber schließlich, dass die Leute scharenweise im "Picl" Pils trinken gingen.

Der heute 77-jährige Metzger arbeitete damals selbstständig als Dekorateur in München und kam, wie einige seiner Freunde eben auch, am Wochenende heim. In Nördlingen aber habe es fast nur Gaststätten gegeben. Überall im Land jedoch seien die Pilskneipen aus dem Boden geschossen, also versuchte auch er sich daran. "Es war eine spontane Idee", sagt der Gastronom.

