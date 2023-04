Erstmals 15 Teilnehmer in der Profiklasse beim RN-Maibaum-Wettbewerb

Am Stabenfest findet wieder der traditionelle Maibaum-Wettbewerb statt. Der Teilnehmer-Rekord in der Profiklasse ist bereits geknackt worden.

Zum 1. Mai werden im Ries traditionell aufwendig verzierte Maibäume aufgestellt. Beim 48. Maibaum-Wettbewerb der Rieser Nachrichten mit dem Fürst Wallerstein Brauhaus werden einige davon bewertet. Die Teams treten in unterschiedlichen Klassen an. Neben einer Online-Abstimmung gibt es die Profiklasse, in der alle Teams die Maibäume der jeweils anderen bewerten. In den dazu vorgesehenen Bewertungsbögen müssen die Teams Punkte vergeben. Die Jury sieht dabei ganz genau hin, beispielsweise auf Schnitzereien am Stamm, Bänder am Gipfel und auch die Platzgestaltung fließt mit ein. Sonderpunkte gibt es für Liebe zum Detail, Kreativität und den Gesamteindruck des Baums. In der Profi-Klasse wird schon vor dem Wettbewerb ein Rekord verzeichnet. Noch nie haben sich so viele Mannschaften beworben, wie in diesem Jahr. 15 Teams treten gegeneinander an.

Neu in der Profiklasse in diesem Jahr sind Teams der Freiwilligen Feuerwehr Reimlingen, des Jugendtreffs Hoppingen, der Maibaumfreunde Unterschneidheim und die Jugend Holde. Die Entscheidung fällt am Stabensamstag, 6. Mai, nach dem Festbieranstich durch Oberbürgermeister David Wittner. Der Beginn ist für 19 Uhr im Festzelt vorgesehen. Ausgiebig gefeiert werden kann anschließend mit den Wuerzbuam.

In einer anderen Klasse können Interessierte noch teilnehmen. Neben Ortschaften, Vereinen und Gemeinden sind auch Privatpersonen zugelassen – bis zum 1. Mai um 23.59 Uhr müssen sie nichts weiter tun, als ein Beweisbild mit den wichtigsten Kontaktdaten im Internet auf maibaumwettbewerb.de hochzuladen. Wer am meisten Herzen erhält, gewinnt. Die Onlinebewertung beginnt am 2. Mai um 12 Uhr und endet am 5. Mai um 12 Uhr. Auf die Gewinner warten viele Liter Bier.

Das sind die Teilnehmer in der Profiklasse

FFW Kirchheim

Maibaumfreunde Balgheim

KLJB Amerbach

Amerbach Maibaumfreunde Baldingen

Maibaumfreunde Nähermemmingen e.V.

Jugendtreff – Ebermergen 1977 e. V.

1977 e. V. Education 94 und St. Ulrich Schützen Marktoffingen

Schützen Maibaumfreunde Unterwilflingen

Maibaumfreunde Wolferstadt

Maibaumfreunde Laub

Maibaumfreunde Geisle

Jugend Holde

FFW Reimlingen

Jugendtreff Hoppingen

Maibaumfreunde Unterschneidheim

