Fahranfängerin streift geparktes Auto in Nördlingen

Die Polizei sucht die Geschädigte, deren Auto in Nördlingen beschädigt wurde. Eine Fahranfängerin hatte den Wagen gestreift.

Eine Fahranfängerin hat am Montag in Nördlingen die hintere Stoßstange eines geparkten Autos gestreift. Laut Angaben der Polizei meldete sie gegen 11 Uhr den Unfall, der bei der Apotheke am Brettermarkt passierte. Sie vergaß jedoch, sich das Kennzeichen des beschädigten Autos zu notieren. Die Geschädigte war allerdings beim Eintreffen der Polizei am Unfallort nicht mehr vor da, sodass die Personalien und der entstandene Sachschaden nicht festgestellt werden konnten. Die Autofahrerin wird gebeten, sich unter Telefon 09081/2956-0 bei der Polizei Nördlingen zu melden. (AZ)