Fahrrad wird vor Supermarkt gestohlen

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Der Dieb schlug am Samstagmorgen zu.

Unversperrt hat ein Mann sein Fahrrad vor einem Verbrauchermarkt abgestellt - kurz darauf war es weg. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Rad im Wert von rund 500 Euro auf dem Parkplatz des Supermarktes in der Maria-Penn-Straße in Nördlingen am Samstag gegen 7.30 Uhr gestohlen.

Es handelt sich um ein Fahrrad der Marke Bulls, Typ Sharptail Street 2 Disc, Farbe schwarz/orange. Aufnahmen einer Überwachungskamera werden derzeit noch ausgewertet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)