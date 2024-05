Nördlingen

Forum statt Pfarrheim: Warum bei den Planungen gespart werden musste

So soll das neue Forum Sankt Josef im Wemdinger Viertel in Nördlingen aussehen.

Plus Im Wemdinger Viertel wird in den nächsten Jahren rund um Sankt Josef gebaut. Das alte Pfarrheim wird abgerissen. So soll der Neubau aussehen.

Von Martina Bachmann

Im März 2021 feierte Bischof Bertram Meier in der Sankt-Josefs-Kirche im Wemdinger Viertel in Nördlingen einen Gottesdienst. Damals wurde bekannt gegeben, dass der Bund das neue Quartierszentrum Sankt Josef mit einer Million Euro fördern werde, 3,5 Millionen Euro sollte das Projekt insgesamt kosten. Seit diesem Zeitpunkt hat sich auf der Welt manches zum Schlechteren gewandt. Und eine Folge davon ist, dass man für 3,5 Millionen Euro schlicht nicht mehr so viel bekommt, als noch 2021.

Das Quartierszentrum ist ein Teil des neuen Quartiers rund um Sankt Josef, genauer gesagt der Ersatz für das bisherigen Pfarrheim Sankt Josef. Bezahlt werde das Gebäude von drei Parteien, sagte Oberbürgermeister David Wittner am Dienstagabend in der Sitzung des Bauausschusses: vom Bund über die Förderung, von der bischöflichen Finanzkammer und von der Stadt Nördlingen selbst. Sowohl Bund als auch Kirche würden ihren Betrag nicht aufstocken und auch der Stadtrat habe den Zuschuss gedeckelt. Womit im Umkehrschluss für alle Verantwortlichen, allen voran das Architekturbüro Moser und Ziegelbauer, nichts anderes übrig blieb, als die Planungen der Summe von 3,5 Millionen Euro anzupassen. Das Quartierszentrum bekam so auch einen neuen Namen: Forum Sankt Josef.

