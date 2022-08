Frau attackiert: Polizei sucht nach aggressivem Mann

Eine Frau geht in Nördlingen mit ihrem Hund spazieren und wird dabei verbal angegriffen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Vorfall mit einer aggressiven Person soll sich am Sonntagvormittag um 09.45 Uhr in Nördlingen zugetragen haben. Dabei ging eine Frau mit ihrem Hund in der Löpsinger Straße spazieren. Sie lief auf dem linken Gehweg stadtauswärts und ging gerade durch den Stadtmauerdurchgang am Löpsinger Tor, als ihr ein Mann ebenfalls zu Fuß entgegenkam.

Der Mann habe die Frau sofort verbal angegriffen, dass sie keine gute Frau sei und keinen Hund haben dürfe, heißt es im Polizeibericht. Er habe dabei gebrochen deutsch gesprochen. Es entwickelte sich ein Streit und die Frau rief deshalb ihren nicht weit weg wohnenden Mann an. Als der Ehemann den Unbekannten zur Rede stellte, habe dieser aus der Hosentasche einen nicht näher definierbaren Gegenstand gezogen und damit herumgefuchtelt.

Der Ehemann wich darauf zurück und die Frau rief die Polizei an. Der Unbekannte flüchtete danach entlang der Stadtmauer Richtung Deininger Tor. Er wurde wie folgt beschrieben: Ungefähr 180 Zentimeter groß, schwarz, schlank, bekleidet mit weißem T-Shirt, dunkler Hose und Sportschuhen. Er hatte eine grüne Kappe auf und trug eine orange Jacke in der Hand. Im linken Ohr habe er einen weißen kabellosen Kopfhörer getragen. Nach den ersten Ermittlungen der Polizei sollen mehrere unbeteiligte Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 zu melden. Insbesondere von Bedeutung wären Hinweise auf den Gegenstand, welchen der Unbekannte aus der Hosentasche zog. (AZ)