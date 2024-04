Frau bezahlt nur zwei Artikel an Selbstbedienungskasse

Die restlichen Waren ließ sie in ihrer Handtasche. Weil sie nicht zum ersten Mal so handelte, wird sie jetzt angezeigt.

Lediglich zwei Artikel hat eine 55 Jahre alte Frau in einem Verbrauchermarkt in Nördlingen bezahlt. Sie nutzte laut Polizeibericht am Samstag, gegen 14.20 Uhr, eine Selbstbedienungskasse. Dann verließ sie den Markt. Die Frau wurde dabei beobachtet - in ihrer Handtasche hatte sie noch weitere Waren im Wert von rund 43 Euro, die sie gestohlen hatte.

Die Frau hatte schon mehrfach so gehandelt, berichtet die Polizei. Deshalb wurde sie jetzt angezeigt. (AZ)