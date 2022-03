Frau fährt gegen Garagentor in Nördlingen und flüchtet

Drei Unfallfluchten hat die Nördlinger Polizei aufgenommen. Insgesamt beträgt der Schaden 4500 Euro.

Zuletzt haben sich drei Fälle von Unfallfluchten in Nördlingen ereignet. Ein Pkw wurde zwischen Dienstag, 15. März und Sonntag, 20. März, in der Wemdinger Straß beschädigt. Der weiße Pkw Audi A3 wurde nach Angaben der Beamten vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Statt sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 1500 zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher.

Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen Dienstag, 20.30 Uhr Am Schäfflesmarkt wurde in der Zeit von Dienstag, 22. März, 20.30 Uhr und Mittwoch, 23. März, 5 Uhr. Hier wurde ein schwarzer Audi A6 ebenfalls an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Auch hier sei ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstanden. Die Polizei Nördlingen bittet zu beiden Unfällen um Hinweise zu den Personen und nimmt diese unter Telefonnummer 09081/29560 entgegen.

Frau beschädigt in Nördlingen ein Garagentor

Am Mittwoch ist dagegen eine Fahrerin gegen 10.45 Uhr von mehreren Passanten beobachtet worden, wie sie beim Rangieren mit ihrem Pkw gegen ein Garagentor, sowie gegen eine Holzpalette stieß. Laut Polizeibericht verursachte sie dabei einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Anschließend sei die Frau unbekümmert davongefahren. Die Polizei Nördlingen ermittelt nun strafrechtlich gegen die Frau. (AZ)