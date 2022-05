Nördlingen

vor 32 Min.

Streit um Gerd-Müller-Statue: Backof wettert gegen OB Wittner

Rudolf Backof bei der Bürgerversammlung im Nördlinger Stadtsaal Klösterle: Der Stapel Papier neben ihm sei der mit all den Unterschriften, sagte der Nördlinger.

Plus Rudolf Backof sammelt Unterschriften gegen den geplanten Standort für die Gerd-MüllerStatue in Nördlingen. In der Bürgerversammlung macht er seinem Ärger Luft.

Von Martina Bachmann

Rudolf Backof stemmt mit seinem Arm einen Pack Papier nach oben - so, dass jeder im Stadtsaal Klösterle ihn sehen kann. Zusammengebunden sind die vielen Seiten mit einem dicken Band. Für Backof sind sie der Beweis dafür, dass viele Bürgerinnen und Bürger seine Meinung teilen und gegen den geplanten Standort für die Gerd-Müller-Statue in Nördlingen sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen