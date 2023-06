Grüne/Frauenliste fordert Ausbau der Nahwärme in Nördlingen

Die Stadtratsfraktion möchte den Ausbau der erneuerbaren Energien in Nördlingen vorantreiben. Anwohner sollten beispielsweise von der Heizung im Hallenbad profitieren.

Damit zukünftig Haushalte und Unternehmen ihre Heizwärme in Nördlingen klimaneutral erhalten, hat die Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Frauenliste Nördlingen einen Antrag auf den Ausbau der Nahwärmeversorgung mit erneuerbaren Energien gestellt, wie die Fraktion in einer Pressemitteilung bekannt gibt. Dieses lokale Nahwärmenetz solle dort nutzbar sein, wo bestehende Siedlungsflächen neu ausgewiesen oder umgenutzt werden. Zur Unterstützung der nötigen Planungen soll ein kommunaler Nahwärmeplan erstellt werden.

In etlichen Stadtteilen, teilweise auch im Industriegebiet, sei bereits ein hoher Standard bei der Nutzung erneuerbarer Energien gesetzt worden. Deshalb brauche die Stadt Nördlingen einen gesamtstädtischen Plan für ihre klimaneutrale Wärmeversorgung, um durch gemeinsames Handeln die Haushalte, das Gewerbe und die Industrie zu einem sinnvollen Zusammenspiel bei der Nutzung erneuerbarer Energien zu bringen.

Anwohner sollen von Heizungsbau für Nördlinger Hallenbad profitieren

Um das vor zehn Jahren verabschiedete Klimaschutzkonzept auch umzusetzen, müsse bei der Stadtplanung nun gehandelt werden und ein Nahwärmenetz auf regenerativer Basis entstehen. Deshalb sollte auch beim Heizungsbau für das neue Hallenbad an die Häuser in der Umgebung gedacht werden.

Wärmeversorgung mache rund die Hälfte des deutschen Endenergieverbrauchs aus, deshalb liege darin ein enormes Potenzial, Treibhausgase zu vermeiden. Hier könnten Kommunen wie Nördlingen viel beitragen, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Die Stadt müsse dafür die ihr übertragene Satzungshoheit der Bauleitplanung im Sinne der Energiewende und des Klimaschutzes anwenden, so die Mitteilung weiter.

Stadt Nördlingen dürfe keine Zeit verlieren, so die Grünen/Frauenliste

Seit dem 1. November 2022 helfe ein Förderprogramm, das bis zu 90 Prozent der Kosten übernimmt, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. So wird der zu erwartende Wärmebedarf ermittelt und mit einer auf erneuerbare Energien beruhenden Wärmeversorgungsinfrastruktur abgestimmt. Weiter würden die Energie- und Treibhausgasbilanz analysiert, Energieeinsparpotenziale und lokale Potenziale von erneuerbaren Energien ermittelt.

Dieser Antrag sei ein Schritt in die Zukunft von Nördlingen, denn die Stadt dürfe auf dem Weg zur Klimaneutralität keine Zeit verlieren. Deshalb müsse die kommunale Energieversorgung durch den Ausbau der Nahwärmeversorgung zeitnah auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Einige Bundesländer hätten bereits eine gesetzlich verpflichtende kommunale Wärmeplanung. "Auch wenn es in Bayern noch keine Verpflichtung gibt, sollten wir diese unseren Kindern und Enkeln gegenüber haben", heißt es in der Pressemitteilung. (AZ)