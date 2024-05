Günstige Mieten: Wann die Wohnungen in Kleinerdlingen fertig sein sollen

Plus Die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen werden ein Mehrfamilienhaus im Nördlinger Stadtteil errichten lassen. Die Rücklagen sind noch hoch.

Die Stadt Nördlingen setzt weiterhin auf den Sozialen Wohnungsbau. Nach den 51 Einheiten auf dem ehemaligen BayWa-Gelände planen die Vereinigten Wohltätigkeitsstiftungen in den nächsten Jahren im neuen Kleinerdlinger Baugebiet ein Mehrfamilienhaus als soziales Wohnbauprojekt mit 15 Wohnungen zu verwirklichen. Im Stiftungshaushalt, den der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates in seiner vergangenen Sitzung beriet, sind dafür bis 2027 rund fünf Millionen Euro eingeplant. Kämmerer Bernhard Kugler sprach von einem „großen Kraftakt für die Stiftung“.

Oberbürgermeister David Wittner sagte, Nördlingen investiere dort, wo andere Kommunen es nicht tun würden. Der OB betonte einmal mehr die große Bedeutung, die er der Schaffung von günstigem Wohnraum zumesse. In Zeiten von Wohnungsnot und teuren Mieten sehe sich seine Kommune auch in Zukunft verpflichtet, Wohnungen für Menschen mit niedrigerem Einkommen im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereitzustellen.