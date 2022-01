Nördlingen

18:00 Uhr

Hohe Gaspreise: Was sich auf dem Markt zum Jahresanfang verändert hat

Kochen und Heizen mit Gas wird teurer – bei fast allen Anbietern. Auch Nördlinger Familien wurden in der Grundversorgung hohe Abschläge in Rechnung gestellt.

Plus Ein Nördlinger Ehepaar hätte in der Grundversorgung 1500 Euro für sein Gas zahlen sollen. Was eine Verbraucherschützerin zum Thema Widerspruch sagt.

Es kann sich nur um einen Druckfehler handeln, dachte eine Nördlingerin, als sie und ihr Ehemann im Dezember ihren Abschlagsplan bekamen. 1506 Euro standen darin, die sie monatlich zu zahlen hätten. Bei ihrem bisherigen Gasanbieter waren die beiden rausgeflogen, der Vertrag wäre im Januar ausgelaufen, sie hätten gerne verlängert. Doch das ging nicht. Die beiden haben ein Einfamilienhaus mit einer Einliegerwohnung, bis dahin hatten sie knapp 350 Euro pro Monat bezahlt. Erdgas Schwaben schildert, was sich zur Lage Anfang Januar verändert hat.

