Nördlingen

vor 57 Min.

In Nördlingen kracht es fast zeitgleich zwei Mal

Beide Unfälle ereigneten sich am Mittwochabend in Nördlingen.

Zu Verkehrsunfällen ist es am Mittwochabend in der Nürnberger sowie in der Wemdinger Straße in Nördlingen gekommen. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 18 Uhr ist es am Mittwochabend in der Nürnberger Straße in Nördlingen beim Kreisverkehr zur B466 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet übersah eine 70 Jahre alte Frau beim Einfahren in den Kreisverkehr einen bereits im Kreisverkehr befindlichen Pkw eines 29-jährigen Mannes. Es kam zu einem leichten Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro. Weiterer Verkehrsunfall in der Wemdinger Straße Ein weiterer Verkehrsunfall hat sich am Mittwoch um 18.15 Uhr in der Wemdinger Straße ereignet. Ein 58-jähriger Mann musste nach Angaben der Polizei mit seinem Pkw auf Höhe der Einmündung zum Reutheweg verkehrsbedingt leicht abbremsen. Der dahinterfahrende, 60 Jahre alte Mann erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf den des 58-Jährigen. Der Sachschaden wird auf etwa 9000 Euro beziffert. (AZ)

