Hütte in Kleingarten aufgebrochen – nichts gestohlen

In einer Kleingartenanlage wird eine Gartenlaube aufgebrochen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Personen sind am Samstag in eine Gartenlaube der Schrebergartenanlage Nähermemminger Weg in Nördlingen eingebrochen. Die Personen brachen nach Polizeiangaben die Holztür auf, entwendeten aber nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet trotz vorhandener Videoaufzeichnung der Tat um weitere Hinweise zu den Personen und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)