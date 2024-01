Nördlingen

29.01.2024

Italienische Firma übernimmt RoodMicrotec in Nördlingen

Plus Die Nördlinger Firma RoodMicrotec und Microtest wachsen zu einer großen Firma zusammen. Zwei Gründe waren für den Verkauf an die Italiener entscheidend.

Bevor ein neues Auto in Serie geht, durchläuft es eine Vielzahl an Tests. So muss zum Beispiel eine Autobatterie in kürzester Zeit hohe Temperaturunterschiede problemlos aushalten können. Immerhin können die Unterschiede durchaus beachtlich sein, wenn man von der Garage oder Tiefgarage nach draußen fährt. Solche und diverse weitere Tests an den Elektrobauteilen führt der Nördlinger Halbleiterspezialist RoodMicrotec durch. Die Firma, deren Geschichte im Jahr 1969 in Nördlingen begonnen hat, wurde im November 2023 an Microtest aus Italien verkauft und ist mit dem niederländischen Mutterkonzern RoodMicrotec damit nicht mehr an der Börse in Amsterdam vertreten.

Geschäftsführer Martin Sallenhag schildert im Gespräch die Hintergründe zum Verkauf. In den vergangenen fünf Jahren habe sich viel verändert. "Börsennotiert zu sein, ist sehr teuer", sagt er in seinem Nördlinger Büro, aus dem man den Verkehr der B466 beobachten kann, es liegt direkt an der Nürnberger Straße. In Holland seien die kleineren Firmen für Anleger nicht mehr so interessant gewesen. Als zweiten Grund führt Sallenhag an, dass mit der nun insgesamt größeren Firma auch mehr Geld für Investitionen vorhanden sei. Auch die Mitarbeiterzahl habe sich verdoppelt. In Nördlingen und Stuttgart arbeiteten bislang 90 und 30 Beschäftigte, mit Italien seien es nun über 300. Statt 17 Millionen Euro könnten rund 35 Millionen Euro umgesetzt werden. Als größere Firma mit Microtest habe RoodMicrotec auch insgesamt mehr Möglichkeiten, um im Einkauf die günstigeren Preise umzusetzen. Eins aber soll sich nicht verändern: der Name.

