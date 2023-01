Lkw-Fahrer beschädigt Außenspiegel an Auto beim Abbiegen

Das Auto einer Frau wird angefahren, der Lkw fährt einfach weiter. Die Fahrerin notiert sich aber das Kennzeichen.

Ein Lkw-Fahrer hat am Donnerstag gegen 9.30 Uhr einen Pkw in Nördlingen beschädigt. Der Lkw und eine 34-jährige Pkw-Fahrerin standen nebeneinander an der Ampel Oskar-Mayer-Straße. Der 67-jährige Lkw-Fahrer bog nach links in die Herlinstraße ab. Laut dem Polizeibericht touchierte er beim Abbiegen mit dem Heck des Lkw dabei den linken Außenspiegel des Autos, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro entstand.

Der Lkw-Fahrer fuhr allerdings einfach weiter. Die Pkw-Fahrerin notierte sich das Kennzeichen des Lkw, sodass der verantwortliche Fahrzeugführer bereits ermittelt werden konnte. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.