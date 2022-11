Lkw-Fahrer kann nach Unfallflucht in Nördlingen gestellt werden

Ein Lkw-Fahrer touchiert in Nördlingen einen Metallpoller, fährt jedoch weiter. Eine Streife macht den Fahrer aber ausfindig.

Ein Lkw ist am Donnerstagmittag in der Baldinger Straße in Nördlingen stadteinwärts unterwegs gewesen und hat dabei laut Polizeiangaben Metallpoller gestreift. Der Mann am Steuer fuhr weiter, hat aber dank eines Hinweises einige Zeit später von einer Streifenbesatzung gestellt werden können. Der Fahrer gab gegenüber den Beamten an, von dem Vorfall nichts bemerkt zu haben. Die Ermittlungen wegen einer Unfallflucht wurden dennoch aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.