Mädchen will in Nördlingen Schmuck stehlen und wird erwischt

Eine Ladendetektivin beobachtet eine 13-Jährige, wie diese sich zwei Schmuckstücke in die Hosentasche steckt.

Eine 13-Jährige wollte in Nördlingen in einem Drogeriemarkt in der Löpsinger Straße zwei Schmuckstücke stehlen. Wie die Polizei berichtet, hatte sie den Schmuck im Wert von 15 Euro in ihre Hosentasche gesteckt und wollte so unentdeckt den Laden verlassen.

Diebin in Nördlingen erwischt: Mädchen erwartet eine Anzeige

Die Ladendetektivin hatte die Schülerin jedoch schon beobachtet und sprach sie beim Verlassen des Kassenbereichs an. Das Mädchen erwartet eine Anzeige. (AZ)