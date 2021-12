Mann wird in Nördlinger Innenstadt zusammengeschlagen

Ein Mann wird in der Nacht auf Samstag in Nördlingen geschlagen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Mann hat am Samstagvormittag Anzeige erstattet. Er sei in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 3 Uhr in der Straße An der Baldinger Mauer zusammengeschlagen worden, berichtet die Polizei.

Mehrere Personen gingen auf den Mann in Nördlingen los

Mehrere Personen seien ohne ersichtlichen Grund auf den 28-Jährigen losgegangen, der dadurch mehrere Hämatome erlitten habe. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)