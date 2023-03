Mehr positive Nachrichten? Dafür brauchen wir Sie

Leserinnen und Leser wollen mehr positive Nachrichten lesen. Die Rieser Nachrichten machen den Anfang, doch wir sind auf Ihre Hilfe angewiesen.

Man muss nicht einmal die Weltkrisen und ihre Auswirkungen hernehmen, um zu sehen: Es passiert viel Schreckliches auf der Welt. Es reicht schon ein Blick auf die vergangene Woche und den schrecklichen Bahnunfall, bei dem eine Frau wohl kilometerweit außen am Zug mitgeschleift wurde. Als die Rieser Nachrichten kürzlich ihren Zeitungsstammtisch abhielten, kam auch ein Wunsch auf – der Wunsch, nach mehr positiven Nachrichten. Das ist zugegebenermaßen gar nicht immer so einfach.

Doch wir wollen versuchen, Ihnen den ein oder anderen Lichtblick zu schenken und wollen regelmäßig eine kleine Kategorie etablieren: die gute Nachricht oder die gute Tat. In dieser Folge machen wir den Anfang, doch um diese Serie regelmäßig veröffentlichen zu können, brauchen wir Ihre Hilfe. Ist Ihnen etwas Schönes passiert, haben Sie etwas beobachtet, war jemand vielleicht besonders hilfsbereit oder hat Ihren Tag bereichert? Schreiben Sie es in ein paar Zeilen auf und schicken es uns mit Ihrem Namen und einer Telefonnummer für Rückfragen an die Mailadresse redaktion@rieser-nachrichten.de. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften und schönen Geschichten.

Eine junge Frau lässt die Leute mit ihrer Musik in Nördlingen innehalten

Sonntagnachmittag, kurz nach halb fünf sperre ich die Redaktion nach dem Wochenenddienst zu – vielleicht schaffe ich es, jetzt noch kurz eine Runde laufen zu gehen? Doch als ich rausgehe, fängt es an zu regnen und ja, nach einer anstrengenden Woche macht mir das ein bisschen schlechte Laune. Ich husche noch kurz zum Bäcker rein, auf dem Weg sehe ich eine junge Frau am Kriegerbrunnen Geige spielen, ein Schild weist sie als ukrainische Solistin aus. Klingt ganz schön, denke ich mir. Doch erst als ich den Bäcker wieder verlasse, halte ich wirklich inne: Auf einer Musikbox läuft moderne Pop-Musik, die junge Frau spielt dazu auf ihrer Geige, zunächst im Nieselregen, der sich dann aber verzieht.

Die Frau steht dort, spielt und spielt und zieht die Menschen auf dem Marktplatz in ihren Bann. Es ist keine Traube, die sich um sie bildet, aber die Menschen bleiben stehen auf ihrem Weg durch die Stadt und beobachten die Szene. Manche schlecken weiter an ihrem Eis und hören zu, andere filmen, fotografieren, applaudieren. Selbst einer der Störche landet während des Spiels auf einem umliegenden Dach und klappert. Eine Mama und ihr kleiner Sohn gehen zu ihr hin, werfen ein Geldstück in einen Behälter. Der Junge wirft zunächst daneben und darf es dann noch einmal probieren. Doch davon scheint die Violinistin kaum etwas wahrzunehmen, so sehr nimmt die Musik sie ein. Erst ein Regenschauer vertreibt die Frau. Doch diese wenigen Minuten Musik, die ich gehört habe – sie haben fasziniert, hatten etwas Friedliches. Ein kurzes, wohltuendes Innehalten.