Mehrere Verletzte: Betrunkener randaliert vor Kneipe in Nördlingen

Beamte der Polizei Nördlingen eilen zu einer Nördlinger Bar, als ein Mann dort auf mehrere Personen einschlägt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein 32-Jähriger soll in der Nacht zum Freitag in Nördlingen die Selbstbeherrschung verloren haben. Wie die Polizei berichtet, geriet der Mann gegen 00.15 Uhr vor dem "Bayrisch Pub" in einen Streit mit einer 24-Jährigen. Dabei schubste der Mann die Frau, sodass sie nach hinten auf die Treppe fiel. Als ein 60-jähriger Radfahrer, der den Vorfall beobachtet hatte, zu Hilfe eilte, schlug der 32-Jährige auf ihn ein, sodass der Mann zu Boden fiel. Ein 59-Jähriger beobachtete wiederum diesen Vorfall und eilte ebenfalls zu Hilfe, erhielt aber auch einen Faustschlag ins Gesicht.

Die gerufenen Polizeibeamten konnten bei dem Täter einen Alkoholwert von 1,8 Promille feststellen. Außerdem beleidigte er bei der Anzeigenaufnahme die Beamten. Der 60-Jährige musste mit diversen Prellungen am Oberkörper und im Gesicht ärztlich versorgt werden. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht die Polizei Nördlingen nach Zeugen – diese werden gebeten, sich unter Telefon 09081/2956-0 zu melden. (AZ)

