Nachwuchs im Ries: Zwei Mädchen an Silvester und Neujahr

Zwei Babys sind am 31. Dezember und 1. Januar im Nördlinger Stiftungskrankenhaus geboren worden. 585 Babys kamen im vergangenen Jahr dort zu Welt.

Bereits um 16 Uhr am 30. Dezember setzten bei Michaela Dollinger die Wehen ein. Bis ihre Tochter Jana zur Welt kam, dauerte es noch über 24 Stunden. Um 17.53 Uhr am 31. Dezember kam das Mädchen zur Welt. Fünf Stunden dauerte die eigentliche Geburt. "Ich glaube sie wollte sicher gehen, auch wirklich die letzte zu sein", scherzt ihr Vater Johannes Dollinger. 3350 Gramm brachte das Mädchen beim ersten Wiegen auf die Waage. Das 585. Baby am Stiftungskrankenhaus Nördlingen. "2020 waren es noch 39 Kinder weniger", sagt Nadja Karl, die Sekretärin der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Krankenhaus. Laut dem Bundesamt für Statistik ist die Quote an Geburten deutschlandweit gestiegen.

Mehr Geburten 2021 in Deutschland als noch vergangenes Jahr

Einen gesamten Vergleich zum Jahr 2020 gibt es vom Bundesamt noch nicht. Im ersten Halbjahr 2021 seien aber im Verhältnis zum Jahr davor 1,3 Prozent mehr Kinder auf die Welt gekommen. Besonders auffallend sei der Monat März gewesen mit zehn Prozent mehr Geburten. In einer Pressemitteilung weist das Bundesamt darauf hin, dass der Anstieg zeitlich mit dem Ende des ersten Lockdowns zusammenhängen könnte.

Im Stiftungskrankenhaus Nördlingen können nur Vergleiche zwischen 2020 und 2021 angestellt werden. "Die Jahre zuvor war es nur eine Belegabteilung", sagt Karl. Umso mehr freue sich das Team der Frauenklinik und das Stiftungskrankenhaus über ein Silvester- und ein Neujahrsbaby. "Wir wünschen den Eltern eine tolle Zeit mit den Kraterbabys."

Jana Dollinger ist das erste Kind für die Eltern aus Hoppingen. Die Zeit im Kreißsaal hat sich für Johannes Dollinger wie eine Ewigkeit angefühlt, sagt er. Am 29. Dezember seien sie schon ins Krankenhaus gefahren. "Wenn es soweit ist, dann ist man bereit und wächst in das Elternsein rein", sagt Dollinger, während er das Auto für die Heimfahrt vorbereitet. Für die Eltern und die kleine Jana geht es am Montag zurück nach Hause.

Die kleine Jana, kam am 31.12.2021 um 17:53 mit 3350 Gramm als 585 Baby und somit als das letzte für das Jahr 2021 im Stiftungskrankenhaus Nördlingen zur Welt. Die stolzen Eltern Michaela und Johannes Dollinger, heißen ihr erstes Baby herzlich Willkommen. Foto: Julia Üschner

Neujahrsbaby kommt kurz nach Mitternacht in Nördlingen auf die Welt

Am Silvesterabend setzen bei Anja Lechner die Wehen ein. Um 22 Uhr bringt ihr Mann Martin sie ins Krankenhaus in Nördlingen. Die Frauenärztin hatte die Geburt bereits zehn Tage zuvor errechnet. Als die Wehen zum 21. Dezember ausblieben, wartete das Paar. Als dann am 31. Dezember die Wehen einsetzten, ging es schnell. Kurz nach Mitternacht, um 00.13 Uhr, kam Matilda Lechner auf die Welt. Eigentlich sei es unwichtig, wann das Kind geboren sei, sagt Martin Lechner, für sie hätte es auch früher oder später kommen können. Die Hauptsache sei, dass es gesund ist.

Matilda ist das erste Kind des Paares und kam mit 3760 Gramm zur Welt. Am 2. Januar wurden Mutter und Kind bereits aus dem Krankenhaus entlassen und seitdem ruhen sie sich zu Hause in Munningen aus. Dass es ein Mädchen werden würde, wussten die Eltern vorher nicht. Sie wollten sich überraschen lassen. Den Namen fanden beide schön und eine Urgroßmutter hieß bereits Mathilde. Einen Jungennamen hatten sich Martin und Anja Lechner auch ausgedacht, aber den möchten sie nicht verraten. Denn wer weiß, vielleicht werde der Name in Zukunft noch gebraucht.