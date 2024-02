Die Wiederkunft Christi steht im Mittelpunkt

Die neuapostolische Kirchengemeinde gibt es seit 100 Jahren, ihre Kirche ist im Wemdinger Viertel. Gemeindeleiter Claus-Uwe Göttler stellt die Gemeinde im Rahmen der Aktion „Back to church“ vor.

Was ist das Besondere an der neuapostolischen Kirche?

Zunächst sind wir eine christliche Kirche. Die Wortverkündigung ist freie Predigt und basiert auf dem Evangelium Jesu Christi und der Heiligen Schrift. Wir verwenden die Lutherübersetzung (2017). Spezifische Glaubensschwerpunkte sind der Sendungsauftrag der Apostel, die Heilsvermittlung auch an Verstorbene und die Wiederkunft Jesu Christi. (Joh 14,3: „Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin.“).

Seit wann gibt es sie in Nördlingen?

Letztes Jahr feierten wir 100-jähriges Bestehen.

Wie viele Mitglieder haben Sie?

Nach aktuellem Stand umfasst unsere Gemeinde 231 Mitglieder.

Was ist Ihnen in der Rede von Gott besonders wichtig?

Gott Vater: Er liebt alle Menschen. Aus Liebe gab er sein Wertvollstes, er sandte seinen Sohn auf diese Erde. Gott Sohn: Jesus kam in die Welt, lehrte sein Leben und lebte seine Lehre. Er blieb sündlos und brachte das Opfer zur Erlösung der Sünder. Er ging zurück zum Vater und wird wiederkommen. Gott Heiliger Geist: Jesus lässt uns nicht als Waisen zurück, sondern hat den Tröster gesandt, der uns alles lehren und an alles erinnern wird, was Jesu gesagt hat.

Wie versuchen Sie gerade junge Menschen unserer gegenwärtigen Gesellschaft zu erreichen?

Der christliche Glaube ist oft nicht mehr in der Mitte unserer Gesellschaft. Wir setzen Anreize durch die aktive Einbindung der Jugend und ein regelmäßiges gemeindeübergreifendes Angebot von Jugendaktivitäten.

Wie sieht Ihr Gemeindeleben aus?

Wöchentlich werden zwei Gottesdienste angeboten, welche die Gemeindemitglieder aktiv vorbereiten und musikalisch umrahmen. Kinder werden gemäß ihrer Jahrgangsstufe in biblischer Geschichte und Glaubenslehre unterrichtet, Jugendliche auf ihre Konfirmation vorbereitet. Es finden Aktivitäten für Senioren, Jugendliche und Familien statt.

Wirken Sie in die Gesellschaft hinein?

Die Gebietskirche Süddeutschland spendet für gemeinnützige und mildtätige Zwecke im In- und Ausland (Verein „Human aktiv“). Gemeindemitglieder geben, im Rahmen des Erntedankfestes seit Jahren Sachspenden an die ortsansässigen Tafeln. Jeder gläubige Christ sendet positive Impulse durch seinen gelebten Glauben.

Wie ist Ihre Kirche organisiert, deutschlandweit oder weltweit, und wer steht an der Spitze?

Die neuapostolische Kirche ist eine weltweit organisierte Kirche, ihr kirchliches Oberhaupt ist der Stammapostel Jean-Luc Schneider.

Können Gemeindemitglieder in bestimmten Bereichen demokratisch mitbestimmen und sich einbringen?

Ja, unsere Gemeinde lebt vom persönlichen ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder in vielfältigen Betätigungsfeldern, dabei orientieren sie sich am Vorbild Jesus Christus. Die Heilsvermittlung, Ordination der Ämter und die Glaubenslehre obliegen dem Stammapostel und den Aposteln.