Neueröffnung von Sternekoch Jockl Kaiser: So war der erste Abend

Vier Köche kreieren acht Gänge: Zur Feuerprobe nach dem Umbau im Nördlinger Sternelokal Meyers Keller war einiges geboten. Was es mit dem Malzboden auf sich hat.

Was wie eine Boygroup klingt, nämlich die "Wirtshausbuam", ist auch fast eine: Wenn die Protagonisten auch keine kreischenden Teenager um sich scharen, ist doch jeder für sich eine Art Star. Nämlich durch seinen Beruf: Alexander Huber ist Fernsehkoch und Inhaber des "Huberwirt" in Pleiskirchen, Ludwig "Lucky" Maurer ist Wagyu-Züchter, Kochbuchautor, Metal-Musiker und Wirt im "Stoi" in Rattenberg, Anton Schmaus betreibt das "Storstat" in Regensburg und ist "Leibkoch" der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, und Jockl Kaiser hat in Meyers Keller in Nördlingen eine neue Eventlocation eingerichtet, den Malzboden.

Eben dieser Malzboden wurde jetzt bei einem Event mit den "Wirtshausbuam" seiner Bestimmung übergeben. So wie bei den vorhergegangenen Veranstaltungen der Vier, die schon öfter zusammen den Kochlöffel geschwungen haben, war der Abend auch in Nördlingen schnell ausverkauft. Ein gebührender Rahmen, der die neue Küche im Obergeschoss von Meyers Keller gleich einer ersten großen Bewährungsprobe unterzog. Und die ist gelungen: Die Küchenzeile war bei jedem Gang voll mit Tellern belegt, die dann von den Köchen und ihren Crews vor dem Publikum "gefüllt" wurden.

Von Störsülzchen bis "Bussy Baby": Gäste im Malzboden waren begeistert

Insgesamt acht Gänge wurden aufgetischt, von jedem Koch zwei. Dazu servierte Winzer Axel Bauer vom gleichnamigen Weingut in der Ortenau den passenden Wein. Die Menükarte begann mit Störsülzchen, es gab Saiblingstatar, selbstverständlich eine Hochzeitssuppe, Blumenkohl mit eingelegten Ahornblüten, Seeteufel mit jungem Knoblauch, eine Art Bouillabaisse mit Färöer-Lachs und schließlich Boeuf Bourguignon "2.0" vom Wagyu-Rind. Den Abend beschloss ein Dessert namens "Bussi Baby", das Huber in knallroter Kussmund-Form servieren ließ.

Die Gäste waren sowohl von den launigen Erklärungen der Wirte, vom Ablauf und natürlich auch vom Essen selbst sichtlich begeistert. Jockl Kaiser war überglücklich, dass sein neuer Malzboden die Feuertaufe reibungslos überstand. Denn in den vergangenen Monaten wurde auf der Marienhöhe kräftig gebaut, ein zweiter Eingang geschaffen und eben der alte Malzboden der ehemaligen Brauerei zum Restaurant umgebaut.

Malzboden in Nördlingen bietet einen begehbaren Weinschrank und eine herrliche Aussicht

Neben der großen Küchenzeile gibt es eine Bar, eine Kaffeetheke, einen begehbaren Weinschrank, eine Terrasse zur Marienhöhe hin und eine herrliche Aussicht. Die Kaisers sehen ihren neuen Veranstaltungsort als eine Investition in die Zukunft, können sie doch jetzt verschiedene Gasträume bespielen, ohne dass das normale à-la-Carte-Geschäft ruhen muss. Für Hochzeiten oder Tagungen bis hin zu weiteren Aktivitäten des Hauses, wie zum Beispiel die Interview-Reihe "Salongespräche", ist der Malzboden eine neue Kulisse.