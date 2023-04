"Nördlingen ist nicht Las Vegas": Warum der Daniel wieder leuchtet

Um Energie zu sparen, ist der Daniel in Nördlingen im Winter nicht angestrahlt worden. Jetzt sind Strahler wieder an. Das Thema könnte aber noch einmal aufkommen.

Die Eger ist kein Meer. Und doch bietet ein Punkt in Nördlingen Orientierung für alle Menschen, die sich auf dem Weg in die Kratermetropole machen: der Daniel. Von weithin ist er meistens sichtbar, ist ein Anhaltspunkt von den Straßen hinein ins Ries. Fast ist er wie ein Leuchtturm am Meer – der bietet Schutz für Schiffe vor gefährlichen Klippen. Die Eger ist für Schiffe und Stürme ein wenig zu klein und auch sonst ist die Stadt Nördlingen Menschen üblicherweise nicht so gefährlich. Da war es auch nicht so dramatisch, dass der "Nördlinger Leuchtturm" zuletzt nicht beleuchtet war.

Die Strahler blieben aus, weil der Bund aufgrund der Energiekrise zum Sparen aufgerufen hatte. Viele Städte hatten die Strahler für ihre Sehenswürdigkeiten abgestellt und ließen sie im Dunkeln. Die ein oder andere Kritik daran erreichte auch Oberbürgermeister David Wittner: "Es haben sich Leute gemeldet und beschwert, dass man den Daniel nicht mehr sieht." Manche Personen hätten es vermisst, dass der Daniel am Abend sichtbar sei.

Die Stadt Nördlingen will Daniel und Stadttore in Szene setzen

Doch an diesem Wochenende endete die Verordnung, viele Kommunen machten die Lichter wieder an, etwa beim Schloss Neuschwanstein. Genauso handelte die Stadt Nördlingen, wie Wittner im Gespräch mit unserer Redaktion sagt: "Wir strahlen wieder an." Doch was hat das eigentlich gebracht?

Wittner schildert, dass es nicht die Sparmaßnahme "mit dem ganz großen Sparpotenzial" sei. Die Stromkosten dafür machten ein "paar Hundert Euro im Jahr" aus. Man habe auch überlegt, ob man die Maßnahme beibehalten wolle, sagt Wittner. "Aber es ist das landschaftsprägende Denkmal im Ries. Auch die Stadtmauer in der Form ist einmalig und das dementsprechend mit Licht in Szene zu setzen, ist auch vertretbar." Neben dem Daniel bei St. Georg würden auch die Stadttore angestrahlt.

Nördlingen leuchte selektiv Sehenswürdigkeiten an, sagt Wittner

Denn die Leuchtmittel wurden und werden sukzessive umgestellt, sodass auch hier Energie eingespart werde, sagt der OB. Natürlich gehe es auch um die Tierwelt und die Insekten, für die es möglichst dunkel sein soll. "In der Gesamtbetrachtung sind es sehr dezente Maßnahmen. Wir sind ja nicht Las Vegas", meint Wittner, man beleuchte selektiv die Dinge, die Nördlingen einmalig machen.

Nun würden auch die anderen Maßnahmen zum Energiesparen auslaufen. Befürchtungen wie ein "Wutwinter", also mögliche Ausschreitungen angesichts der Energiepreise, oder Ähnliches seien nicht eingetroffen – dank der Bemühungen der Bundesregierung und aller Beteiligten. Jeder hätte in seinem Bereich gespart und so sei man gut durch den Winter gekommen.

Man müsse im Sommer dann mal den Blick auf den nächsten Winter richten. Aber bislang funktioniere das Thema Ersatzbeschaffung, etwa mit Flüssiggas und alternativen Energieformen, ganz gut, so Wittner.

Doch bis zum nächsten Winter ist noch ein bisschen Zeit. Bis dahin kann der Daniel erst mal wieder den Menschen den Weg nach Nördlingen leuchten.