Nördlingen

vor 32 Min.

OB Wittner will eine Bürgerkonferenz zum Thema Verkehr

Plus Beim Neujahrsempfang lädt der Rathauschef die Stadträte beim Thema Hallenbad zur Geschlossenheit ein. Er will prüfen lassen, wo Windräder gebaut werden können.

Von Martina Bachmann Artikel anhören Shape

Was gab es nicht alles für Krisen in den vergangenen Jahrzehnten: die Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise. Gefolgt von der Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg. Doch Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner machte den Besucherinnen und Besuchern des Neujahrsempfangs im Stadtaal Klösterle Mut: "Was in der Tat bemerkenswert ist, ist, dass zwar alle diese Krisen Spuren hinterlassen haben, sie aber insgesamt die Entwicklung unserer Stadt nicht zurückgeworfen haben. So stehen wir wirtschaftlich deutlich besser da als vor 15 Jahren, verzeichneten zuletzt sogar Gewerbesteuereinnahmen auf nie da gewesenem Niveau."

