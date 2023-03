Das ist am Marktsonntag in Nördlingen und Oettingen geboten

In Nördlingen wird die Innenstadt wieder für den Verkehr gesperrt. In Oettingen steht ein Genussmarkt bevor.

Der bevorstehende Sonntag steht ganz im Zeichen der Frühjahrsmärkte. Sowohl in Nördlingen, als auch in Oettingen bieten die Händler ihre Waren an. Darüber hinaus gibt es ein umfangreiches Angebot.

In Nördlingen wird die Innenstadt zwischen 5 und 19 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, die Besucherinnen und Besucher werden zum Bummeln und Genießen eingeladen. Zudem gibt es ein neues Geschäft zu entdecken: In der ehemaligen Weltbild-Filiale wird jetzt Mode der Marke Zero angeboten. Wie der Stadtmarketing-Verein mitteilt, können Besitzer der Nö-Card ab Sonntag auch bei Willer Fashion-Mode-Trends am Marktplatz punkten.

Marktsonntag am 26. März in Nördlingen

Rund 110 Händler und Schausteller werden auf der Löpsinger Straße, Bei den Kornschrannen, in der Schrannenstraße sowie auf dem Kohlenmarkt, Rübenmarkt, Marktplatz und Schäfflesmarkt ihre Verkaufsstände aufbauen. Die angemeldeten Standgrößen mit den unterschiedlichsten Angeboten, wie zum Beispiel Gewürzen, Socken, Küchenutensilien, Süßigkeiten und vieles mehr, variieren zwischen einem und 16 Metern. Der Duft von gegrillten Würstchen der ortsansässigen Metzger darf auch dieses Jahr nicht fehlen, ebenso wie die zwei Kinderkarussells, die traditionell ihre Runden drehen. Der Arbeitskreis Handel des Stadtmarketingvereins verlost zudem Einkaufsgutscheine.

In Oettingen laden ebenfalls Stadt und Werbegemeinschaft zum Frühjahrsmarkt ein. Ab 11 Uhr kann nach Herzenslust durch die Marktreihen gebummelt werden. Von 12.30 bis 17.30 Uhr öffnen auch die heimischen Geschäfte ihre Türen. In der Königsstraße findet ein Flohmarkt statt und am Schrannenplatz wird Bungeejumping angeboten. Die Werbegemeinschaft verlost 20 Heimatgutscheine.

Genussmarkt am 26. März in Oettingen

Neben dem Fierantenmarkt sorgen eine Vielzahl an Ausstellern für einen abwechslungsreichen Genussmarkt. Mit dabei ist die Diakoneo Polsingen mit Crêpes, die Imkerei Laber mit Honig, die Rieser Bruzzler sowie einige Bauernhöfe sorgen ebenfalls für herrliche Genüsse. Inmitten des Marktgeschehens zu finden ist Gregor Kress Kaffee mit seiner Ape beim Geschäft Grüner Leichtsinn. Somit kann jede und jeder unter der großen Auswahl an köstlichen, regionalen und auch handgefertigten Produkten etwas für sich entdecken. (AZ)