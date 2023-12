Ohrfeige und Faustschlag auf Parkplatz in Nördlingen

Drei Männer geraten in Streit. Die Polizei ermittelt nun, wer wann zugeschlagen hat.

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung ist es am Samstag, gegen 17 Uhr, auf einem Parkplatz in der Nördlinger Bürgermeister-Reiger-Straße gekommen. Drei Männer gerieten zunächst in einen verbalen Streit. Laut Polizeibericht kam es im weiteren Verlauf zu einer Ohrfeige und einem Faustschlag.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Ablauf und den Täter. Die Opfer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. (AZ)