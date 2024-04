Nördlingen

vor 51 Min.

Opfer der Nazis: "Josef" aus dem Ries

Um den Mord an einem Bewohner von Schweinspoint ging es in einem Vortrag in Nördlingen (von links): Daniel Hildwein, Dr. Franz Josef Merkl, Andrea Kugler, Gerhard Beck.

Plus Die Nationalsozialisten vergasten auch Menschen, die sie als "nutzlose Esser" betrachteten. Zum Beispiel einen Mann aus dem Ries, der in Schweinspoint lebte.

Von Friedrich Woerlen

„Einen Nerv getroffen“ hätten die Rieser Kulturtage mit der Vortragsveranstaltung „Verwaltet. Vergast. Vergessen“ im Nördlinger Stadtmuseum, urteilte Vereinsvorsitzender Gerhard Beck. Dr. Franz Josef Merkl, der Archivar der Stiftung St. Johannes in Schweinspoint, und Daniel Hildwein, sein Kollege von der Gedenkstätte Grafeneck, stellten an einem Einzelschicksal dar, wie das „Dritte Reich“ mit Personen umging, die nach der unmenschlichen Betrachtungsweise der Machthaber als „nutzlose Esser“, ja als „Ballast-Existenzen“, mehr noch, sogar als „lebensunwert“ galten.

Doreen Paus, Geschäftsführerin der Stiftung St. Johannes aus Schweinspoint, stellte die heutige Einrichtung kurz vor und erinnerte daran, dass das „Dritte Reich“ zahlreiche Menschen aus der Region in seine Vernichtungsmaschinerie deportierte. Das Gedenken an diese Opfer finde seinen Ausdruck unter anderem in den Forschungen des Archivars und öffentlichen Veranstaltungen.

