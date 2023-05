Nördlingen

18:00 Uhr

Parkdeck statt Garage im Egerviertel: Vorschlag überzeugt nicht alle

Hier könnte in Nördlingen ein Parkdeck entstehen – doch im Stadtrat herrscht Uneinigkeit, ob das Egerviertel entlastet wird.

Plus OB David Wittner schildert, wie das Parkdeck an der Kaiserwiese aussehen könnte. Doch manche Fraktionsvorsitzenden sehen bei der Idee Nachteile.

Viel wurde in Nördlingen über die geplante Tiefgarage im Egerviertel gestritten. Jetzt liegt ein etwas konkreterer Plan auf dem Tisch, wie das Problem gelöst werden könnte – ein Parkdeck an der Kaiserwiese. Doch so mancher sagt: Ein solches schaffe neue Probleme.

Oberbürgermeister David Wittner schildert im Gespräch mit unserer Redaktion, dass man hier vor einer grundsätzlichen Frage stehe. Denn neuer Wohnraum sei momentan stark an Stellplätze gekoppelt. Doch die Stadt bemühe sich, in der Stadt eine hohe Aufenthaltsqualität zu schaffen. "Ein attraktiver öffentlicher Raum zeichnet sich nicht dadurch aus, dass viele Autos fahren und parken", sagt Wittner. Daher beschäftige man sich schon länger damit. Beim Thema Egerviertel sei man in einem fortgeschrittenen Bebauungsplanverfahren. Hinsichtlich der Tiefgarage gebe es gewisse Spannungen.

