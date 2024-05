Passantin hört Feuermelder und alarmiert die Polizei

Ein Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist am Donnerstag in Nördlingen ausgelöst worden. Gebrannt hat es aber nicht.

Eine aufmerksame Passantin hat am Donnerstagnachmittag in der Nördlinger Innenstadt einen Feueralarm aus einem Haus in der Altstadt gehört und verständigte umgehend die Polizei. Vor Ort konnten die Polizei und die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Nördlingen keine Anzeichen eines Brandes feststellen, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt. Da auf Klingeln an dem Mehrfamilienhaus niemand öffnete, sei die Haupteingangstür geöffnet worden.

Der im Flur befindliche Rauchmelder löste offensichtlich einen Fehlalarm aus und wurde demontiert. Da das Schloss durch die Feuerwehr getauscht wurde, konnten die später eintreffenden Bewohner ihre neuen Hausschlüssel bei der Polizeiinspektion Nördlingen in Empfang nehmen. (AZ)