Pkw touchiert geparktes Fahrzeug

Ein vorbeifahrendes Fahrzeug hat einen geparkten Pkw in der Henkergasse in Nördlingen beschädigt. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein in der Henkergasse in Nördlingen geparkter Pkw ist am Freitagabend zwischen 20 Uhr und Mitternacht durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Dem Polizeibericht zufolge entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um die Sachbeschädigung zu kümmern oder seine Personalien ordnungsgemäß zu hinterlassen.

Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt unter der Telefonnummer 09081/29560 Hinweise entgegen. (AZ)